avec Céline Landreau et La rédaction numérique de RTL

publié le 24/07/2018 à 18:39

Présenté comme le probable fusible de l'affaire Benalla, Patrick Strzoda est actuellement sous le feu des questions des députés. Le directeur de cabinet du président de la République, est entendu à son tour par la Commission des lois.



Si Patrick Strzoda a commencé en condamnant les agissements d’Alexandre Benalla, il a aussi tenu à minimiser le rôle que jouait ce dernier dans l’entourage d’Emmanuel Macron. "Monsieur Benalla n’est pas le responsable des services dont il est chargé d’assurer la coordination. Ce n’est pas lui qui dirige les services de sécurité", a affirmé le directeur de cabinet du chef de l’État.

De même concernant les avantages supposés dont jouissait Alexandre Benalla, Patrick Strozda a tenu à mettre les choses au clair avec un brin d’agacement. "J’ai entendu dire que Monsieur Benalla avait une rémunération mensuelle de 10.000 euros, c’est faux. J’ai entendu dire qu’il devait s’installer dans un duplex de 300 m², c’est faux. J’ai entendu dire qu’il serait nommé sous-préfet, je démens formellement." Patrick Strzoda a toutefois refusé de livrer les avantages dont jouissait réellement Alexandre Benalla, suscitant la colère des députés présents dans la salle.

À écouter également dans ce journal

Une semaine après son succès au Grand-Bornand, Julian Alaphilippe de la formation Quick-Step a signé la deuxième victoire d'étape française de cette 105e édition, mardi 24 juillet, à Bagnères-de-Luchon.



Trois jours de deuil national décrétés en Grèce où les incendies ont fait au moins 74 morts. Des victimes, souvent piégées chez elles, dans leurs voitures où à quelques mètres des plages qu'elles tentaient de rejoindre. À Mati, à 40 kilomètres à l'est d'Athènes, 26 personnes ont été retrouvées carbonisées, enlacées par groupes.



La France touchée à son tour par la canicule.Neuf départements sont placés en vigilance orange, dont le Nord et toute la région parisienne. Un épisode de fortes chaleurs qui devrait durer au moins jusqu'à jeudi 26 juillet. La ville de Paris a déclenché le niveau 3 du plan canicule avec à la clé un accompagnement renforcé des personnes vulnérables, et l’ouverture de salles rafraichies.