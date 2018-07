publié le 20/07/2018 à 18:39

En garde à vue, et bientôt licencié. Le cas Alexandre Benalla continue d’embarrasser l'Élysée. Le collaborateur d'Emmanuel Macron filmé en train de frapper un manifestant le 1er mai dernier, portant un brassard de police, fait l'objet d'une enquête judiciaire pour "violences et usurpation de fonctions". Une enquête qui a provoqué son placement en garde à vue ce matin.



Par ailleurs, trois policiers ont été suspendus pour avoir extrait et transmis des images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla, il y a deux jours. Parmi ces trois hommes, deux sont de grands chefs à la préfecture de police. Benalla leur aurait demandé ces images pour préparer sa défense après avoir été mis au courant de la diffusion dans la presse de la vidéo du 1er mai.

Proche des forces de l'ordre et avec un statut à part à l'Élysée. Alexandre Benalla faisait partie de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, il l'avait accompagné déjà en 2016 lors de la campagne présidentielle. Un fidèle récompensé qui disposait de nombreux avantages. À commencer par un logement de fonction à deux pas de la Tour Eiffel, au 11 quai Branly. À cela s'ajoutent une voiture de fonction, une autorisation de port d'arme et un salaire mensuel autour de 10.000 euros.

International - La tension est encore montée d'un cran au Proche-Orient. L'armée israélienne bombarde massivement cet après-midi la bande de Gaza. L'État hébreu annonce avoir riposté à des tirs visant ses troupes. Une escalade dans la violence que l'on redoutait depuis plusieurs mois.



Société - La grève perlée des cheminots à la SNCF a coûté 790 millions d'euros. Le mouvement a coûté plus de 21 millions par jour à la SNCF.



Tour de France - Peter Sagan, décidément l'homme vert de ce tour de France 2018. Le sprinteur slovaque a signé sa 3e victoire d'étape. Geraint Thomas reste en jaune.