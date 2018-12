publié le 31/12/2018 à 18:36

Christophe Castaner dénonce un comportement irresponsable des "gilets jaunes". La France s'apprête le lundi 31 décembre à fêter le passage à la nouvelle année, sous haute surveillance de crainte de débordements provoqués par des "gilets jaunes".



Les autorités vont déployer 148.000 membres des forces de sécurité, dont 12.000 dans la capitale, théâtre de scènes de violences urbaines lors de manifestations de ce mouvement né le 17 novembre.

"À quoi on peut s'attendre ? Au désordre, parce que manifestement les "gilets jaunes" organisent ou désorganisent aujourd'hui leur mobilisation pour mettre le désordre", a déclaré le ministre de l'Intérieur lors d'une visite dans une caserne de pompiers à Paris à la mi-journée. "Ce que je note c'est la volonté de nuire des "gilets jaunes" qui ne sont plus dans la manifestation", a-t-il asséné, concluant: "les inquiétudes sont partout en France".



Selon Christophe Castaner, la force mobilisatrice des "gilets jaunes" s'est néanmoins essoufflée: ils étaient 32.000 dans toute la France samedi dernier, selon lui, contre 38.600 lors de leur "acte VI" le 22 décembre. Les violences et dégradations, ainsi que le nombre de blessés, ont aussi marqué le pas.





Les "gilets jaunes", dont certains réclament la démission d'Emmanuel Macron, comptent bien se faire voir et entendre lundi soir. Certains membres de ce mouvement protéiforme ont appelé à battre le pavé sur les Champs-Élysées à partir de 20 heures, au moment même où le président prononcera la traditionnelle allocution télévisée pour adresser ses vœux aux Français.

Nouvel An - 300 000 personnes personnes sont attendues sur les Champs-Élysées ce 31 décembre. Spectacle de son et lumière et feu d'artifice à 23 heures sont prévus sur l'avenue.



Alexandre Benalla - "un faisceau de contre-vérités" : l'Élysée réplique après les affirmations de l'ex-chargé de mission du palais sur ses relations avec le président de la République.



Australie - Sydney s'est illuminée pour le Nouvel An grâce au plus grand feu d'artifice jamais tiré sur l'imposant pont qui enjambe son emblématique baie



Espace - Une sonde de la Nasa va photographier Ultima Tulé, à 6 milliards et 400 millions de kilomètre de notre Terre, l'endroit le plus éloigné jamais atteint dans l'univers.