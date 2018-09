publié le 08/09/2018 à 19:07

L'opposition se gausse, les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie… Jean-Luc Mélenchon, lui, reste droit dans ses bottes. Depuis le 7 septembre, le leader de la France Insoumise est sous le feu des critiques, depuis son entretien cordial avec Emmanuel Macron sur le Vieux Port de Marseille.



Un ton qui en a surpris plus d'un car quelques heures plus tôt le jour-même, Jean-Luc Mélenchon avait dit du chef de l'État qu'il était "le plus grand xénophobe qu'on ait". Malgré le fait qu'on lui ait rapporté sa petite phrase, le principal opposant au président est resté extrêmement courtois.

"La règle absolue, c'est la courtoisie", s'est expliqué Jean-Luc Mélenchon au micro de RTL. Emmanuel Macron, présent à Marseille pour rencontrer Angela Merkel, reconnaissant d'ailleurs qu'il n'était pas son ennemi.

À écouter également dans le journal

Société : acte antisémite ou bêtise pure et simple... Une enquête est ouverte après des dégradations en marge de l'exposition consacrée à Simone Veil au Panthéon. Des panneaux accrochés sur les grilles ont été rayés d'un trait ou d'une croix. Il n'y a aucune revendication mais l'acte suscite l'indignation générale.



Environnement : sauver la planète, pendant qu'il est encore temps... Partout dans le monde, des centaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui... En France, des rassemblements partout dans les grandes villes. L'appel avait été relayé sur Facebook au lendemain de la démission de Nicolas Hulot.



Société : François Hollande et Ségolène Royal étaient sur la même photo aujourd'hui... C'était pour la bonne cause : le mariage de leur fils Thomas, avec une journaliste. La noce se déroulait en Corrèze, à Meyssac.



Football : à la veille de France-Pays-Bas, Antoine Griezmann comme ses coéquipiers champions du monde s'attend à une grande fête dimanche 9 septembre au Stade de France.