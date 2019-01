publié le 04/01/2019 à 19:11

L'an dernier, 71 embarcations ont tenté de rejoindre la Grande-Bretagne. Face à ce phénomène, le ministère de l'Intérieur entend renforcer les patrouilles présentes sur les côtes.



Tout comme le Royaume-Uni qui a dépêché un navire de la Royal Navy. Dans le même temps, Christophe Castaner demande aux préfets d'appliquer résolument la nouvelle loi asile-immigration en vigueur depuis le 1er janvier et notamment face aux déboutés du droit d'asile originaires de "pays sûrs". Le ministre de l'Intérieur demande donc d'accélérer les procédures d'éloignement.

Mais la France ne va pas automatiquement expulser plus de demandeurs d'asile. La décision d’une expulsion ou d’un placement en rétention dépend toujours in fine d’un juge administratif dans le droit français. L’idée de cette lettre de quatre pages adressée aux préfets est de permettre d’épuiser plus rapidement qu’avant les délais de recours des demandeurs d’asiles déboutés.

Quand on dit "pays sûrs" ce sont principalement les ressortissants albanais et géorgiens, les plus nombreux de cette liste de pays, dans les 140.000 demandeurs d’asile aujourd’hui sur le territoire. Débouter veut dire aussi dans cette circulaire : suppression des aides et de l’hébergement. Là aussi cela reste assez symbolique pour les humanitaires qui promettent de s’adapter à la nouvelle législation.



Comme son prédécesseur Gérard Collomb, Christophe Castaner suit la ligne, un durcissement de ton : des démarches administratives de séjour qui s’additionnent pour dissuader, entre l’Allemagne qui ne s’embarrasse pas de juge pour expulser et l’Italie du très anti-migrant Matteo Salvini.

À écouter également dans ce journal

"Gilets jaunes" - Qu’attendre de l’acte 8 ce samedi 5 janvier ? Selon le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, "ceux qui restent mobilisés" sont désormais engagés "dans un combat politique pour contester la légitimité du gouvernement".



Violences conjugales – Aïda, une jeune femme, aujourd'hui paraplégique, a été défenestrée par son compagnon. Elle n'a pas eu droit à une indemnisation totale parce qu'elle est rentrée chez elle contre l'avis des policiers. Une "décision choquante et incompréhensible" selon la secrétaire d'État Marlène Schiappa. "Entendre que j'ai été responsable de cela, que je suis fautive aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi", a confié Aïda à RTL.



Inflation - Les prix de l'alimentation flambent malgré une inflation qui recule en décembre ou quand la météo pèse sur le porte-monnaie.



Allemagne - Les données personnelles de centaines de personnalités allemandes ont été divulguées sur Twitter. L'ampleur est inédite et même Angela Merkel est concernée.