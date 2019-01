publié le 04/01/2019 à 11:40

Une attaque informatique d'une ampleur inédite a visé une grande partie de la classe politique allemande avant Noël. Les données de plusieurs centaines de personnalités politiques allemandes et des documents internes aux partis ont été publiés sur Twitter par des pirates informatiques fin décembre, a annoncé la radio publique berlinoise RBB ce vendredi 4 janvier. Selon le quotidien Bild, il s'agit d'ores et déjà de "la plus grande fuite de données de l'histoire allemande".



L'attaque a visé tous les partis représentés au Bundestag, la chambre-basse allemande, dans les parlements régionaux et au parlement européen, à l'exception de l'AfD, l'extrême-droite locale. Des hommes politiques d'envergure nationale, comme la chancelière fédérale Angela Merkel et le président fédéral Frank-Walter Steinmeier figureraient parmi les victimes, selon Spiegel. Des dizaines de journalistes de la télévision publique allemande et des artistes locaux ont aussi été visés.

La base de données obtenue par les pirates est considérable. Parmi les millions d'informations compromises figurent des numéros de cartes de crédit, des numéros de téléphone, des adresses, des correspondances entre élus, des mails de travail, des photos de vacances, des factures ou encore des copies de cartes d'identité. Un journaliste du quotidien Bild a affirmé sur Twitter avoir passé 5 heures à la parcourir dans la nuit et avoir déjà trouvé des cas de corruption et de scandales politiques.

L'origine des hackers est encore inconnue. Comme dans chaque attaque informatique, il est très difficile de remonter à la source. Les attributions sont toujours guidées par des intérêts politiques. Ces dernières années, les officiels allemands ont accusé à plusieurs reprises la Russie d'avoir mené des cyberattaques, notamment en 2015 contre le Bundestag. L'office fédéral de la sécurité et de l'information (BSI) a ouvert une enquête.