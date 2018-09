publié le 15/09/2018 à 19:06

Les 35e Journées du patrimoine se déroulent tout ce weekend des 15 et 16 septembre. Grâce à une météo exceptionnelle, elles sont bien parties pour rencontrer un succès sans précédent. D'autant que cette année, et pour la première fois, elles sont couplées au Loto du Patrimoine qui est aussi un succès.



Pour découvrir l'Élysée, les visiteurs de cette Journée du patrimoine ont dû attendre jusqu'à 8 heures avant de pouvoir entrer dans les bâtiments. Plusieurs nouveautés cette année : il est possible de visiter les cuisines, la cave, rencontrer les fleuristes du palais, mais aussi dépenser un peu d'argent dans les nouveaux produits estampillés Élysée. Les Journées du patrimoine continuent dimanche 16 septembre. Et d'ores et déjà, un grand merci à tous ceux qui ont rendu une visite aujourd'hui à RTL ainsi qu'à M6 à Neuilly-sur-Seine.

Selon la Française des Jeux, 2,5 millions de personnes ont joué au Super Loto qui vise à financer la rénovation de monuments. 14 millions d'euros ont été joués, c'est 30% de plus que pour un tirage classique du Loto. Un gagnant de Haute-Garonne a remporté le jackpot de 13 millions. Un succès pour Stéphane Bern, à qui Emmanuel Macron a rendu hommage ce matin.

À écouter également dans ce journal

Sport : déjà tenante du titre, l'Équipe de France s'est à nouveau qualifiée pour la finale de la Coupe Davis. Les joueurs de Yannick Noah mènent 3 victoires à zéro face à l'Espagne. Le double Mahut-Benneteau a emporté le 3e match face à la paire Lopez-Granollers : 6-0, 6-4, 7-6.



Politique : à 4 voix près, l'Assemblée nationale a à nouveau rejeté l'inscription dans la Loi de l'interdiction du Glyphosate. C'est un député de la République en Marche qui avait déposé cet amendement. Malgré le soutien de la gauche, il a été rejeté notamment par des élus Marcheurs.





International : aux États-Unis, la tempête Florence continue de toucher plusieurs États de l'Est, notamment la Caroline du Nord. Les bilans sont évidemment provisoires, on parle d'au moins 5 morts.