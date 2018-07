publié le 23/07/2018 à 19:19

L'heure des explications face aux députés. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, et le Préfet de police de Paris, Michel Delpuech ont été entendus ce lundi 23 juillet par les députés dans l'affaire Benalla. Gérard Collomb a été auditionné le premier par la commission des Lois dans une salle comble. Après avoir prêté serment, il a passé deux heures et demie à répondre aux assauts de l'opposition.



Le ministre de l’Intérieur a cherché à défendre le président de la République, affirmant ne pas avoir abordé l’affaire avec le chef de l’État avant le week-end du 21 et 22 juillet. "Avons-nous parlé des faits ? Le moins possible", a assuré Gérard Collomb, suscitant des rires de l’opposition. Mardi 24 juillet, ce sont les sénateurs qui pourront poser leurs questions au ministre de l’Intérieur.

Au soir du dimanche 22 juillet, l'entourage d'Emmanuel Macron, resté silencieux depuis le début de la crise, a fait savoir que le chef de l'État jugeait "inacceptables" les faits reprochés à Alexandre Benalla tout en promettant qu'il n'y aurait "pas d'impunité".

À écouter également dans ce journal

- Leclerc se lance dans le marché de l'électricité. Le PDG du groupe, Michel-Édouard Leclerc l'a annoncé ce lundi 23 juillet dans une tribune sur Internet. Il brandit la promesse d'une électricité moins chère, qui pourrait aussi conduire des clients dans les supermarchés du groupe.



- Les orages parfois destructeurs des derniers mois n'ont pas toujours suffit à recharger les nappes phréatiques et cours d'eau. Aujourd’hui, la sécheresse menace. 24 départements sont désormais concernés par un arrêté préfectoral de restriction d'eau. Parmi eux notamment, l’Eure-et-Loir.



- Relâche aujourd'hui sur le tour. L'occasion pour les coureurs de faire le point et d'afficher leurs ambitions avant d'attaquer les Pyrénées. Dernière passe d'armes en perspective pour les leaders et notamment le Français Romain Bardet, qui devra briller pour recoller et se rapprocher du maillot jaune. Un maillot jaune toujours sur les épaules de Geraint Thomas.