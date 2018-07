publié le 22/07/2018 à 22:32

Le chef de l'État a réuni dimanche 22 juillet à l'Élysée le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux et le secrétaire d'État et patron de LREM Christophe Castaner, alors qu'Alexandre Benalla et quatre autre suspects étaient mis en examen pour des soupçons de violences lors d'une manifestation le 1er mai dernier.



Selon l'entourage du président de la République, celui-ci a qualifié les faits d'"inacceptables" et promet qu'il "n'y a pas eu et qu'il n'y aura pas d'impunité".

