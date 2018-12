Journée sans voiture : comment circuler à Paris dimanche

publié le 16/09/2018 à 08:00

Si vous avez prévu de prendre votre voiture ce dimanche à Paris, il va falloir changer vos plans. En effet, ce 16 septembre est organisée la 4e édition de la Journée sans voiture, qui coïncide avec les Journées du Patrimoine et la Semaine de la mobilité. Attention, les deux roues et les voitures électriquessont également concernés par les restrictions de circulation qui s'appliqueront de 11 heures à 18 heures.



Toute la ville est concernée. Seuls les véhicules d'urgence (Samu, pompiers...), transports en commun, taxis et VTC auront le droit de circuler, mais à 30 km/h maximum. Dans l'hyper centre de Paris (1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements, mais aussi la zone autour des Champs-Élysées, la butte Montmartre, ainsi que sur plusieurs grands axes du 12ème arrondissement, ce sera 20 km/h maximum, et les VTC serotn cette fois interdits. Objectif pour cette Journée sans voiture : celui de diminuer la pollution dans la capitale en encourageant les modes de déplacement alternatifs. Et aux organisateurs d'encourager : "chaussez vos baskets, enfourchez vos vélos, enfilez vos rollers !".

Sur le site de la mairie de Paris, il est rappelé que certains conducteurs pourront toutefois bénéficier de dérogations, comme les personnes atteintes de handicap ou malades. "Les agents de police feront preuve de discernement pour les cas particuliers sur présentation d'un justificatif", écrit ainsi la Mairie de Paris sur son site.

La #JournéesansVoiture aura lieu dans 3 jours et concerne l'ensemble du territoire parisien. Hâte de vivre ce moment de respiration ¿



¿ https://t.co/yXK6m2aM6o pic.twitter.com/ls0RAivwfE — Paris (@Paris) 13 septembre 2018