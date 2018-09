publié le 05/09/2018 à 13:36

Le gouvernement était au complet pour le Conseil des ministre de mercredi 5 septembre. En effet, à la suite de la nomination de Roxana Maracineanu au ministère des Sports, et de François de Rugy à la Transition écologique et solidaire, l'équipe gouvernementale a pu reprendre le travail. Emmanuel Macron a donc souhaité la bienvenue, avant d'envoyer un message de remise au travail.



Mais il a d'abord minimiser l'impact du départ de Nicolas Hulot, le résumant à un choix personnel et François de Rugy était assis à la droite du Premier ministre. "Beaucoup de choses ont été faites et nous allons continuer dans les mois qui viennent. Beaucoup de choses nous attendent avec énormément de défis", a déclaré le chef de l'État en préambule, en présence des journalistes.

"Rien de ce que nous entreprenons depuis 15 mois n'est fait pour l'immédiat, ou sous la pression de l'immédiat", a-t-il tenu à préciser. Au plus mal dans les sondages, Emmanuel Macron veut qu'on parle désormais des réformes à venir, tant économiques que sociales.

À écouter également dans ce journal

Football - Selon une information de RTL, Ricardo sera l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Le Brésilien avait déjà été sur le banc des marine et blanc.



Faits divers - Des perquisitions ont été menées dans l'Oise mercredi 5 septembre dans le cadre de la traque de Redouane Faïd.



Université - Le gouvernement devrait faire remonter le numerus clausus en faculté de médecine.



Impôts - Les contribuables qui bénéficient d'un crédit d'impôt verront le fisc leur verser leur dû dès le 15 janvier.