et Salomé De Vera

publié le 06/02/2019 à 14:01

Dans son rapport annuel paru ce mercredi, la Cour des comptes met d'abord le gouvernement au défi de baisser les dépenses. Les 11 milliards d'euros accordés au "gilets jaunes" ont fragilisé les comptes et les magistrats financiers estiment qu'il faut tailler dans différents secteurs.





La juridiction financière préconise de revoir le fonctionnement des petits services d'urgence hospitaliers, en les fermant la nuit par exemple, ou, pour soulager les médecins, en délégant certaines tâches aux infirmières. Autre piste suggérée pour alléger les formalités administratives, mettre en place des procédures directes d'admission des personnes âgées.

La Cour des comptes remarque aussi un certain nombre d'anomalies concernant la gestion du mobilier national : 10% des objets confiés au mobilier national ne sont pas ou mal localisés, et certains agents sont affectés à des tâches pour lesquelles on ne les a pas recrutés.

Côté EDF, les salariés et retraités de la compagnie bénéficient d'une quasi-gratuité de l'électricité, en payant seulement 4% du tarif réglementé, ils sont exonérés d'abonnements et de taxes. Un avantage qui pèse sur les finances de l’entreprise déjà très endettée. Les magistrats de la rue Cambon recommandent donc une évolution du système en le plafonnant ou encore en supprimant la quasi-gratuité pour les résidences secondaires.

À écouter également dans ce journal

Incendie - Un père lance un appel sur RTL après l'incendie de la rue Erlanger, à Paris hier soir. Sans nouvelles depuis lundi soir, il a lancé des recherches sur les réseaux sociaux.



Économie - La Commission Européenne a mis son veto au projet de création d'un géant industriel du ferroviaire entre Alstom et Siemens, en raison de sa position dominante sur le marché européen. Pourtant, l'Europe va devoir faire face à un concurrent de poids sur le secteur : la Chine.