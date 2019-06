publié le 07/06/2019 à 13:32

À Lyon, une cinquantaine d'élus de la ville et de la métropole apportent leur soutien à Gérard Collomb, en pleine tempête après les perquisitions à son domicile et à la mairie, fustigeant comme lui le timing de cess agissements, à 9 mois seulement des élections municipales. La police enquête toujours sur l'emploi par la ville de l'ancienne compagne de Gérard Collomb et des soupçons de favoritisme.



Plusieurs employés municipaux qui occupent des postes stratégiques, deux directeurs des ressources humaines, le directeur général des services de la ville et la responsable des payes, ont été entendus par l'Office Central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.

L'objectif des enquêteurs est de faire la lumière autour des postes occupés depuis 24 ans par Meriem Nouri, l'ancienne compagne de Gérard Collomb et de comprendre comment et pourquoi elle bénéficiait d'heures supplémentaires de façon continue. Selon nos informations, les deux prévenus seront entendus prochainement.

Société - Un nouveau scandale alimentaire fait parler de lui ce vendredi 7 juin. 780 tonnes de steaks hachés congelés ont été livrés à 4 associations qui viennent en aide aux plus démunis. Or, dans les steaks, il y avait à peu près tout sauf de la viande : du gras, de la peau d'animaux, du soja, de l'amidon.



Météo - 10 départements sont en vigilance orange face à la tempête Miguel. Des rafales de vent allant jusqu'à 120km/h ont été enregistrées en Vendée ou encore en Charente Maritime.



Sport - La Coupe du Monde féminine de football débute ce soir au Parc des Princes à 21h avec le match d'ouverture entre la France et la Corée du Sud. Les Bleues sont en quête d'une première étoile et pourront compter sur le soutien du public tout en long de la compétition.