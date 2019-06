publié le 05/06/2019 à 10:22

Prudence dans l'Est de la France. Météo France a placé 11 départements du Grand-Est et de Franche-Comté en vigilance orange pour des risques d'orages. "Des orages violents affecteront le quart nord-est du pays depuis la fin d'après-midi jusqu'au début de la nuit du mercredi au jeudi 6 juin", précise l'agence météorologique.





Les départements concernés sont : Ardennes (08), Doubs (25), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Vosges (88) et Territoire-de-Belfort (90). Si la situation est encore calme dans la matinée, Météo France prévient que les orages devraient se développer "dans un premier temps sur la Franche-Comté, puis ces orages remonteront vers le nord et gagneront les départements du Grand-Est".

"L'activité sera par endroits très marquée, avec une forte activité électrique, de la grêle, de très fortes rafales de vent (100 à 140 km/h) et des précipitations pouvant occasionner une lame d'eau entre 20 et 40 mm en une heure ou moins", précise l'agence météorologique.

Météo France place 11 départements en vigilance orange aux orages ce mercredi 5 juin. Crédit : Capture d'écran / Météo France