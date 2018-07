publié le 23/07/2018 à 13:35

L'affaire Alexandre Benalla secoue l'Élysée et la classe politique, au point d'obliger l'Élysée à réagir, tardivement, depuis dimanche 22 juillet. Mais malgré les déclarations d'Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux, Christophe Castaner et l'audition de Gérard Collomb devant les députés, on ne sait toujours pas quels étaient le rôle et la fonction exacts d'Alexandre Benalla.



Gérard Collomb affirme qu'il n'a jamais entendu parler d'Alexandre Benalla, qu'il ne l'avait jamais croisé, qu'il croyait même que c'était un policier. La version officielle de l'officier est que Bennalla n'était qu'un élément de l'entourage, rien de plus. Annoncé rétrogradé à la suite de son dérapage le 1er mai, que faisait-il alors le 1er juillet au Panthéon ? Le 13 juillet à Giverny avec le couple Macron lors d'une visite privée ? Et même pourquoi était-il dans le bus des Bleus ?

Selon Benjamin Griveaux sur RTL : "Il était chargé des sujets de placements". Sur BFMTV, Christophe Castaner livrait une autre version : "J'ai entendu dire qu'il était chargé de la logistique, notamment des bagages".

On sent que la version officielle, celle qui a été montée dimanche soir lors d'une réunion de crise à l'Élysée, manque un peu de rodage. Surtout, elle est loin d'évacuer toutes les zones d'ombre.

À écouter également dans ce journal

Affaire Benalla - Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a été auditionné par les députés ce lundi 23 juillet pendant 2h30.



Affaire Benalla - Marine Le Pen, à la sortie de l'audition de Gérard Collomb, affirme qu'il y a existence d'une police parallèle à l'Élysée.



Météo - Les fortes températures de cette semaine ne vont pas arranger la sécheresse dont se plaignent les agriculteurs, malgré les fortes pluies de l'hiver.





Maltraitance animale - La Wallonie a adopté un code du bien-être animal. Un permis de détention d'un animal sera délivré.