Législatives 2022 : le PS annonce un accord avec LFI pour les élections

Les négociations entre le PS et La France insoumise viennent de connaître une avancée majeure. Ce vendredi 29 avril, le Parti socialiste annonce souscrire aux propositions du parti de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur l'augmentation du smic à 1.400 euros nets par mois, retraite à 60 ans, planification écologique, VIe République mais aussi non respect de "certaines règles" européennes.

Dans ce texte de quatre pages, les socialistes, qui ont entamé des discussions mercredi avec LFI, présentent leurs "réponses" aux "douze marqueurs" mis en discussion par la formation de Jean-Luc Mélenchon, et font des propositions supplémentaires "dans la fidélité à nos fondamentaux et à nos priorités, en valorisant les convergences et sans cacher les différences", écrivent-ils.