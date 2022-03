Législatives 2022 : 80% des députés LaREM veulent se représenter, déclare Castaner

Christophe Castaner, le président du groupe LaREM à l'Assemblée a affirmé que "80% des députés LaREM" comptent se représenter aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains.

Sur le plateau de BFMTV, Castaner a ajouté qu'il avait "une trentaine de parlementaires" LaREM qui ne souhaitaient pas se représenter. Certains d'entre eux ont justifié leur choix. C'est le cas du député LaREM de Paris Hugues Ranson qui a déclaré dans un communiqué qu'il fallait qu'il y ait "renouvellement régulier qui évite la reconstitution d'une classe politique éloignée des réalités". Il a rappelé que "le mandat électif est une mission et non une profession, mission que j'ai veillé à accomplir le mieux possible jusqu'au bout".

De son côté, la députée Annie Chapelier a expliqué qu'elle avait l'impression de ne pas se sentir utile, critiquant "un parlement en troc" au micro de France Inter. "L’Assemblée n’est plus qu’une vaste pièce de théâtre où l’on nous demande de jouer un mauvais rôle. La démocratie représentative ne fonctionne absolument plus" a-t-elle estimé.