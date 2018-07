et Ludovic Galtier

publié le 27/05/2017 à 09:30

La campagne des élections législatives entre dans le dur lundi 29 mai. Les 577 places à l'Assemblée sont chères compte-tenu du nombre de candidats. En effet, ils sont 7.882 à prétendre à la députation cette année. Certes, le record de 2002 n'est pas battu à 300 candidats près. Pourquoi le Palais Bourbon suscite-t-il un tel engouement ?



Les législatives sont aussi un enjeu financier. Le montant de l’aide publique à laquelle ont droit les partis politiques est calculé en fonction des résultats. Cela concerne tous les partis, même les plus petits. Il suffit, en effet, de réaliser au moins 1% des suffrages au 1er tour dans 50 circonscriptions pour pouvoir bénéficier de l'argent de l'État. Deux types d'aides existent. Une voix rapporte 1,42 euro. Un gain auquel il faut retirer une éventuelle pénalité pour les formations politiques qui ne respectent pas la parité. Dans un second temps, l'État versera 37.280 euros à un parti par élu.



Ces aides sont versées ensuite tous les ans. Par exemple en 2016, elles ont coûté à l'Etat près de 63 millions d'euros. Si on en croit les sondages, La République En Marche devrait bénéficier pleinement de cette manne. En revanche, l'inquiétude règne rue de Solférino. Le Parti socialiste, qui est le premier bénéficiaire depuis cinq ans, devrait voir ces aides fondre comme neige au soleil.



Pour retrouver tous les scores du premier tour des élections législatives circonscription par circonscription, rendez-vous sur notre moteur de résultats.