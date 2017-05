publié le 26/05/2017 à 15:03

7.882 candidats se présentent aux élections législatives. La République En Marche, Les Républicains, La France Insoumise, le Parti socialiste et le Front national s'affrontent sur le terrain. Le Parisien a établi un scénario en faisant comme si la loi sur la moralisation de la vie publique avait été promulguée, avant le scrutin qui se tiendra les 11 et 18 juin prochains. Le député René Dosière a remis un rapport à François Bayrou dans lequel il préconise de limiter à trois le nombre de mandats parlementaires.



Selon Le Parisien, 58 députés ne seraient pas en mesure de pouvoir se représenter. Il précise néanmoins que "le nombre n'est pas si important car la loi sur le non-cumul des mandats entrée en vigueur le 31 mars avait déjà éjecté les cumulards". Ainsi, sept députés se présentent pour la septième fois ; douze pour la sixième fois. Dans cette dernière "catégorie", on retrouve Jean-Christophe Cambadélis. Le premier secrétaire du Parti socialiste a été élu pour la première fois en 1988. "Il a depuis été réélu 4 fois et cumule 23 années de députation".

Le quotidien s'est aussi intéressé aux cas de deux candidats socialistes. Gérard Bapt et Jean-Louis Dumont ont "largement dépassé les trois mandats successifs puisqu’ils se présentent pour un huitième mandat". Le premier est député de la 2e circonscription de Haute-Garonne depuis 1978 avec une interruption entre 1993 et 1997. Jean-Louis Dumont est député de la 2e circonscription de la Meuse depuis 1981.