publié le 28/12/2020 à 13:57

"Ce que l'on sait, c'est qu'on est dans une situation d'avant deuxième confinement", a déclaré ce lundi 28 décembre Jean Rottner, le président de la région Grand Est. À la veille d'un nouveau conseil de défense sanitaire, le gouvernement étudie la possibilité d'un troisième confinement.

Selon Jean Rottner les fêtes de Noël "n'auront pas été forcément bénéfiques sur les chiffres et risquent au contraire de les aggraver". La question d'un reconfinement se pose de manière accrue.

"Je me suis déjà prononcé sur le fait que probablement un nouveau confinement serait une des solutions, sous conditions qu'il soit anticipé, rapide, de telle manière qu'il y ait un effet vacances qui puisse y être intégré", poursuit le président de la région Grand Est. Selon lui, une décision doit être prise rapidement cette semaine.

La France va-t-elle reconfiner la population ou poursuivre avec un couvre-feu ? Pour Jean Rottner, "quinze jours de confinement permettraient de repasser sous une barre fatidique et de soulager la charge hospitalière". Les chiffres des 24 et 48 prochaines heures sont attendus pour prendre la meilleure décision. Le gouvernement et les élus locaux essaient de trouver des réponses et d'anticiper la meilleure solution possible. "Le troisième confinement dans la tête des gens, pourrait être vécu comme l'épreuve de trop".