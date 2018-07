Le sénateur Robert Hue annonce sa retraite politique

et AFP

publié le 29/08/2017 à 18:19

Après 40 ans d'une carrière politique qui l'a amené à "occuper quasiment tous les mandats électifs des institutions de la République", Robert Hue tire sa révérence. Figure incontournable de la politique française, l'ancien secrétaire national du Parti communiste français (PCF), qui avait créé la surprise en soutenant Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle, a annoncé mardi 29 août son retrait de la vie politique dans une longue tribune publiée sur le Huffington Post.



"J'ai donc décidé - sans nostalgie ni amertume - de quitter la vie politique active et, en conséquence, de ne pas être candidat au renouvellement de mon mandat de sénateur le 24 septembre prochain", a déclaré l'ex-candidat à l'élection présidentielle en 1995 et en 2002, qui compte céder sa place en faveur de la nouvelle génération d'hommes politiques qui émerge.

"C'est une chance pour la démocratie française de voir une génération nouvelle d'élus-citoyens s'engager pour le bien commun au plus près des gens au cœur de leur vie quotidienne", explique en effet le président du Mouvement des Progressistes qui siège au Palais du Luxembourg depuis 2004. Et de poursuivre : "C'est ce besoin de renouveau politique (...) qui m'a conduit, les yeux grands ouverts et en toute lucidité, à soutenir Emmanuel Macron. Je continuerai de militer pour un véritable dépassement progressiste".