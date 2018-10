Le Parti socialiste quitte définitivement son siège de Solférino

publié le 14/10/2018 à 21:11

Ça déménage au Parti socialiste. Depuis sa déconfiture à l'élection présidentielle, le PS continue son chemin de croix. Les militants sont déboussolés, et le premier secrétaire Olivier Faure n'arrive pas à se faire entendre et à redresser la barre. Il n'arrive pas non plus à enrayer les départs, comme en témoignent ceux d'Emmanuel Maurel et Marie-Noël Lienemann en ce mois d'octobre.



Symbole de cette descente aux enfers, le PS a dû rendre les clés de son siège mythique rue de Solférino à Paris vendredi 12 octobre. Le parti rejoindra bientôt ses nouveaux locaux, beaucoup plus modestes, à Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne. "C'est triste, c'est la fin d'une époque", confie Mireille, une passante, à RTL.

Lors du déménagement, les portes sont restées closes. Certains militants quittent en catimini les locaux avec des affiches. "L'équipe dirigeante a tout jeté dans les poubelles [...], bazardé comme si ça n'avait aucune valeur, explique Betrand Pericey, un responsable fédéral. La tradition socialiste, l'histoire de ce que nous sommes, pour eux c'était à la poubelle."

Daniel Vaillant, ancien ministre socialiste, a initié l'acquisition du siège de Solférino et évoque "un déchirement". "Le PS tombe aux enfers." Lui n'est "pas sûr d'aller souvent à Ivry".