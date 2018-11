publié le 21/11/2018 à 11:11

Ce mercredi 21 novembre, Michel Chevalet parle de l’arrivée du froid avec Michel Houellebecq. "La neige comment ça marche ? Pour vous l'expliquer je vous ai amené un Michel Houellebecq. Il a froid. Et justement, versons désormais un verre d'eau sur la tête de Michel Houellebecq, et voyons ce qu'il se passe", propose-t-il, face à son invité, impassible.



Anne Hidalgo, la maire de Paris, a décidé de verbaliser les conducteurs de trottinettes électriques qui roulent sur le trottoir, et d'autres maires veulent eux aussi prendre des mesures. C'est notamment le cas d'Alain Juppé. "Il faut organiser la street sinon c'est le dawa", lance l'édile de Bordeaux. "En venant vous voir, avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly, j’ai vu un gonze en trottinettes qui a gratté le Solex d’Alain Duhamel. Pourtant Dudu, dans le milieu du deux-roues, on l’appelle le Hells Angel de la IVe."

Nicolas Sarkozy a ironisé, auprès de RTL, sur le retour en politique de son successeur à la présidence de la République, François Hollande. "J'suis pas là pour dire du mal", martèle-t-il pourtant. "J'ai dit -et je le redis - que François Hollande n'est pas un modèle pour moi, il est beaucoup trop fort. Et je ne parle pas seulement de son tour de taille", se gausse l'ancien président. "Comment que j'pourrais me mesurer à un homme d'État de cette ampleur ?", continue-t-il d'ironiser.

Sa mise à l’écart de France 2 semble affecter Patrick Sébastien, mais l'homme de télévision reçoit des témoignages du monde entier, notamment de la part d’artistes de cirque. "Mon Plus Grand Cabouré, ça va leur manquer grave. C’est pas dans les émissions de bobos parisiens de la Ernotte que mes copines les sœurs Tron pourront montrer l’étendue de leurs talents. Les sœurs Tron, ce sont deux contorsionnistes roumaines manchotes, qui réussissent à te faire le pare-brise avec la raclette entre les doigts de pieds." Tout un programme.