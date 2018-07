Le journal de 7h30 : Jean-Louis Borloo prend-il sa revanche ?

publié le 28/06/2018 à 08:32

Un mois après la remise de son plan banlieue à Emmanuel Macron et son rejet, Jean-Louis Borloo vide son sac. Mercredi 27 juin, à Valenciennes, il a ouvertement dénoncé la politique menée par le chef de l’état, sans toutefois jamais le citer.



Lors de l'événement Rendez-vous avec la ville, la rencontre nationale des acteurs du renouvellement urbain, à Valenciennes, l'ancien maire de la ville s'est exprimé sans filtre : "Moi, mon sentiment, c'est qu'on est en train de remplacer le vieux monde des solidarités par le jeune monde des abandons de ceux qui ont besoin de la solidarité". Avant de faire une métaphore originale, "en d'autres termes, il faut faire attention à ce que notre pays ne se retrouve pas dans la situation désagréable où le gratin se sépare des nouilles".

"C'est le problème d'une monarchie qui n'a plus de moyens, et ce qui me dérange c'est qu'avec les quelques moyens qu'elle a, elle a décidé d'arbitrer pour permettre à ce qui courent le plus vite de courir de plus en plus vite. Cette vision de la société, je la trouve inefficace et dangereuse", a lancé Jean-Louis Borloo. Des propos qui ne manquent d'être clairs.

Justice : les 10 personnes arrêtées le week-end dernier et soupçonnées de préparer des attentats contre des cibles musulmanes ont été présentées à un juge et mis en examen. Ce sont neuf hommes et une femme.



Justice : un père de famille a décidé de porter plainte après les interpellations du 22 mai dernier au Lycée Arago à Paris. Une plainte contre X pour violence volontaire et détention arbitraire. Il dénonce les conditions de l'arrestation et de la garde à vue de son fils de 17 ans.

International : Emmanuel Macron très critiqué également après ses propos sur les ONG qui volent au secours des migrants en Méditerranée... Il les accuse de faire le jeu des passeurs. "Des propos dignes de l'extrême droite", estime Ian Brossat, du parti communiste et ce alors que débute ce jeudi 28 juin à Bruxelles un sommet européen sur le sujet.