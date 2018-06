publié le 28/06/2018 à 07:08

Il avait tenté de faire bonne figure, mais ce mercredi 28 juin, Jean-Louis Borloo a laissé parler sa colère. Au cours d'une réunion à la mairie de Valenciennes, l'ancien édile n'a pas mâché ses mots à l'encontre d'Emmanuel Macron, à qui il avait rendu fin avril son rapport sur les banlieues.



Dans un premier temps l'ancien ministre de l'Écologie s'était dit satisfait, assurant que l'essentiel de ses propositions étaient dans la feuille de route du chef de l'État. Mais quelques semaines plus tard, c'est un Jean-Louis Borloo beaucoup plus amer qui s'est exprimé.

"Moi, mon sentiment c'est qu'on est en train de remplacer le vieux monde des solidarités par le jeune monde des abandons de ceux qui ont besoin de la solidarité", a-t-il regretté. "En d'autres termes, il faut faire attention à ce que notre pays ne se retrouve pas dans la situation désagréable où le gratin se sépare des nouilles", s'est risqué l'ancien maire de Valenciennes tentant la métaphore culinaire.

"C'est le problème d'une monarchie qui en fait n'a plus de moyens, et ce qui me dérange c'est que les quelques moyens qu'elle a, elle a décidé d'arbitrer pour permettre à ce qui courent le plus vite de courir de plus en plus vite", a-t-il fustigé. "Cette vision de la société, je la trouve inefficace et dangereuse", a conclu Jean-Louis Borloo, qui ne cache plus son écœurement.