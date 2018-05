et Léa Stassinet

publié le 02/05/2018 à 09:47

C'est un rapport sans concession qu'a rendu l'ancien ministre de l'Économie Jean-Louis Borloo au gouvernement. L'ex-maire de Valenciennes l'affirme : "Les banlieues ont moins de moyens et plus de besoins". Invité sur RTL ce mercredi 2 mai, Jean-Louis Borloo a estimé qu'Emmanuel Macron devait "être le Président des 15 millions d'oubliés de la République", qui vivent dans ces quartiers délaissés.



Invité à débattre avec lui, le député de la France insoumise Alexis Corbière, élu de Seine-Saint-Denis, a d'abord salué le travail de l'ancien ministre. "C'est une parole forte, qui doit être entendue. Quand il s'élève contre les discours disant 'On a gavé (d'argent, ndlr) les banlieues', ce n'est pas vrai, je dis 'Bravo monsieur Borloo !'", s'est-il enthousiasmé sur RTL.

Mais le député ne se fait pas d'illusion. "La politique d'Emmanuel Macron fait que ce que nous propose Jean-Louis Borloo, avec toutes les bonnes intentions du monde, ça va être du vent", regrette-t-il. "Ses propositions sont en contradiction totale avec les choix économiques et politiques faits depuis le début (du mandat, ndlr)", poursuit Alexis Corbière.

Il donne ensuite un exemple chiffré : "Jean-Louis Borloo veut 6.000 postes-d'adultes relais sur le terrain, mais par rapport aux 15.000 postes d'encadrants associatifs qui ont été supprimés, même avec ça, il y aura encore 9.000 postes de moins qu'auparavant. Je ne veux pas que le bruit de son rapport oublie la réalité de ce que fait Emmanuel Macron, qui porte de mauvais coups contre les quartiers", conclut-il.