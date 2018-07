publié le 29/03/2017 à 13:08

Manuel Valls a créé un séisme à gauche en annonçant ce mercredi 29 mars son ralliement à Emmanuel Macron à moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle. L'ancien Premier ministre explique avoir fait un choix de raison, face au risque de l'arrivée du Front national au pouvoir et devant la faiblesse de la campagne de Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste, vainqueur de la primaire de la gauche.



Manuel Valls assure qu'il ne demande aucun poste et qu'il ne participera pas à la campagne d'Emmanuel Macron, qu'il a pris soin de prévenir par texto avant d'annoncer sa décision. Mais le candidat du mouvement "En Marche !", qui l'a remercié du bout des lèvres, prend ses distances et estime que l'ancien chef du gouvernement ne correspond pas au renouvellement des visages en politique. Les réactions à sa décision ont été ultra violentes, comme Arnaud Montebourg, qui parle d'"homme sans valeur", et Patrick Mennucci, qui a fait part de sa "honte". Le PS semble au bord de l'implosion.

À écouter également dans ce journal

- Alors que Jean-Luc Mélenchon a refusé de participer au débat de la présidentielle le 20 avril sur France 2, le CSA a rappelé certaines règles d'étique à France Télévisions. La date du débat, trois jours seulement avant le premier tour, est au cœur de la polémique.

- Les syndicats et le patronat sont parvenus à trouver un accord sur l'assurance chômage. La plus importante mesure de l'accord concerne les chômeurs de plus de 50 ans. Actuellement, ils ont droit à trois ans d'indemnités, contre deux pour les moins 50 ans. Cet avantage sera repoussé à 55 ans, avec un palier intermédiaire à 53 ans.



- Theresa May, Première ministre britannique, a signé le document qui déclenche officiellement le Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue après deux années de négociations, aura des conséquences sur de nombreux secteurs de l'économie.



- Face aux prix élevés des soins de santé et aux attentes parfois très longues pour obtenir un rendez-vous chez le médecin ou un spécialiste, de nombreuses personnes ont renoncé à se soigner. L'assurance santé a décidé de former ses fonctionnaires pour les détecter et leur proposer de les accompagner.



- La défaite de l'équipe de France contre l'Espagne (0-2) mardi soir a provoqué un débat sur l'arbitrage vidéo, expérimenté au Stade de France. Un but pour les Bleus a été annulé et un autre accordé aux Espagnols après le recours à ce nouveau système.