publié le 29/03/2017 à 12:58

L'affiche est belle mais pose (déjà) problème. Claudia Cardinale a été choisie pour représenter la 70ème édition du prestigieux festival de Cannes. Un cliché dans lequel l'actrice italienne respire la joie de vivre. "Sublime", "réussie", "classe", "magnifique", les compliments ne manquent pas sur Twitter lorsqu'il s'agit de qualifier cette affiche. En quelques minutes, les sujets #Cannes2017 et #ClaudiaCardinale se sont d'ailleurs retrouvés en trending topics sur le réseau social Twitter.



Cependant, d'autres internautes ont vite fait de remarquer plusieurs détails intrigants. En comparant la Claudia Cardinale version Cannes 2017 et la photo originale, on découvre que cette dernière a été retouchée. Mais il ne s'agit pas seulement d'une histoire de couleur et de coupe de cheveux changées. Les internautes ont été choqués par un autre détail : la taille et les jambes amincies de Claudia Cardinale. Une démarche "artistique" mal reçue par les utilisateurs de Twitter.

On se rend mieux compte en gif de toutes les retouches faites sur la photo de Claudia Cardinale. #Cannes2017 pic.twitter.com/Qf2U8ANdSK — David Honnorat (@IMtheRookie) 29 mars 2017

Pas de femme sélectionnée, mais par contre amincir à mort la magnifique Claudia? Bravo le Festival de Cannes ¿ #ClaudiaCardinale #Cannes2017 https://t.co/e3emSPIWHs — Nikky J. Hyde (@nikky_hyde) 29 mars 2017

Coucou le festival de #Cannes2017, on te voit amincir #ClaudiaCardinale pour ton affiche. Et c'est vraiment naze. https://t.co/GgTeOkfTEr — Cécile Andrzejewski (@Cecileski) 29 mars 2017

Pire encore, selon une journaliste de Libération, "le photographe de la photo de Claudia Cardinale est décédé en 2007. Ils n'ont donc pas le droit de trafiquer sa photo a posteriori", a-t-elle twittté en réaction à la polémique. Le festival de Cannes n'a pas encore réagi.