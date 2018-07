publié le 28/04/2017 à 13:48

Le Front national change de président par intérim. Finalement, ce sera Steeve Briois, le maire d’Hénin-Beaumont. Le poste était vacant puisque Marine Le Pen s’est "mise en congé" le temps de la campagne. Steeve Briois va remplacer Jean-François Jalkh, qui était le premier choix mais qui a été très vite accusé d’avoir tenu des propos négationnistes sur les chambres à gaz, ce qu’il dément.



Officiellement, Jean-François Jalkh renonce de lui-même mais il est plus certainement poussé vers la sortie, car les dossiers s’accumulaient pour le vice-président du FN. Jalkh aurait déclaré en 2000 qu’il était "impossible" que le gaz Zyklon B utilisé dans les camps nazi ait pu servir à des exterminations de masse - l’intéressé a démenti. Il a d’ailleurs participé en 1991 à une messe en mémoire du maréchal Pétain. Enfin, il est mis en examen dans l’affaire du financement de la campagne présidentielle de 2012.

C’en est trop : Marine Le Pen a tranché. À 10 jours du premier tour la candidate ne peut plus s’embarrasser de ce type de controverse alors que la polémique du Vél’d’Hiv a pollué sa campagne et que le frontiste niçois Benoît Loeuillet a déjà été écarté il y a quelques semaines pour des propos négationnistes devant une caméra. En se mettant en congé du FN, Marine Le Pen pensait faire un bon coup de communication et se placer au-dessus des partis. Mais avec Jalkh, elle a pioché la mauvaise carte : elle doit donc en changer le jour même où Emmanuel Macron se rend à Oradour-sur-Glane, symbole de la barbarie nazi.

À écouter également dans ce journal

- La récolte 2017 des vins de Bordeaux sera moins importante que d’habitude à cause du gel. De nombreuses parcelles de vignobles sont très sévèrement touchées à cause des températures de ces dernières nuits.



- Jean-Luc Mélenchon doit s’exprimer dans l’après-midi sur le second tour de la présidentielle. Jusqu’à présent, il a refusé de donner son choix de vote.





- Martine Aubry refuse d’appeler explicitement à voter pour Emmanuel Macron. La maire de Lille s’est contentée d’un tweet demandant de faire barrage au Front national. Aujourd’hui, Bertrand Delanoë lui répond sur RTL.



- Les applications d’aide à la circulation telles que Coyote, Waze ou Tom-Tom permettent aussi aux conducteurs de signaler les embouteillages, les voitures arrêtées sur la route, ou bien la présence de policiers. Le ministère de l’Intérieur veut interdire le signalement des policiers en faction pour des contrôles de vitesse. La Commission européenne doit donner son avis sur cette mesure dans les trois mois.