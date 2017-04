FN : Steeve Briois dénonce "une chasse à l'homme"

et Vincent Parizot

publié le 28/04/2017 à 13:00

Jean-François Jalkh, le président par intérim du Front national qui a succédé à Marine Le Pen depuis sa "mise en congé", ne prendra finalement pas la tête du parti. C’est Louis Aliot, vice-président du parti frontiste, qui l’a annoncé le 28 avril.



Selon lui, c’est Jean-François Jalkh lui-même qui a choisi de se retirer : "Il considère qu’il n’y a pas la sérénité nécessaire à l’exercice de cet intérim, il veut se défendre, il va déposer plainte", a-t-il expliqué sur BFMTV. Un changement de plan qui intervient à la suite d’accusation de propos négationnistes. C’est finalement Steeve Briois, autre vice-président et maire d’Hénin-Beaumont, qui prendra les commandes à la place de Marine Le Pen.



Le Front national est-il toujours prisonnier de ses démons négationnistes ? "Il y a vraiment une chasse à l'homme, estime Steeve Briois. Je le connais depuis 25 ans, je n'ai jamais entendu Jean-François Jalkh tenir de tels propos. Il considère être innocent des faits qui lui sont reprochés."

Des circonscriptions pour Nicolas Dupont-Aignan ?

Steeve Briois fais la chasse aux électeurs tous azimuts : ceux de Nicolas Dupont-Aignan, de Jean-Luc Mélenchon et de François Fillon. Le maire d'Hénin-Beaumont "espère" un ralliement du candidat de Debout de la France. "Toutes les personnes qui ont pu voter Nicolas Dupont-Aignan sont des souverainistes. Le bon sens voudrait qu'ils votent massivement pour Marine Le Pen et ensuite nous pourrions trouver un accord avec Nicolas Dupont-Aignan", indique-t-il, assurant même que des circonscriptions pourraient être proposées à Debout La France.



Steeve Briois balaie les révélations au sujet de l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants FN au parlement européen, un préjudice estimé à cinq millions d'euros : "Tout le monde aura bien compris que ce nouveau rebondissement qui intervient avant le second tour, c'est un coup politique".