publié le 15/03/2017 à 18:47

"Je pense qu'il n'y a pas eu autant de morts. Il n'y a pas eu six millions". La séquence où Benoît Loeuillet, élu régional et cadre du FN tient ces propos négationnistes sera diffusée ce soir sur C8, dans un documentaire intitulé La face cachée du Front national. Mais le parti n'a pas attendu pour suspendre cet ancien dirigeant de Nissa Rebela, une branche locale du mouvement identitaire.



Dans le film, tourné en caméra cachée, Benoît Loeuillet présente au journaliste plusieurs livres vendus dans la librairie du Paillon, une échoppe identitaire dont il est le gérant. Entre des ouvrages d'Adolf Hitler et Robert Faurisson, déjà condamné pour avoir nié la réalité de la Shoah, l'élu affirme qu'il "n'y a pas eu de morts de masse comme ça a été dit" durant l'Holocauste. Il donne même pour preuve le rapport "Leuchter", écrit par un américain "engagé par Robert Faurisson", et auteur d'un document "référence pour négationnistes", explique à l'AFP l'historienne Valérie Igounet.

Gilbert Collard dénonce "des conneries répréhensibles dégueulasses"

Le parti a immédiatement réagi. Gilbert Collard a dénoncé des "conneries répréhensibles dégueulasses" sur Cnews. "C'est surtout un con, c'est surtout un abruti", a-t-il ajouté, affirmant qu'une enquête sera menée sur la section FN de Nice. De son côté, Louis Aliot a estimé sur Twitter que Benoît Loeuillet faisait partie des "caméléons qui se cachent dans nos rangs et profitent de la réussite du FN en ayant des idées parfaitement détestables doivent dégager".

Les caméléons qui se cachent dans nos rangs et profitent de la réussite du FN en ayant des idées parfaitement détestables doivent dégager ! — Louis Aliot (@louis_aliot) 15 mars 2017

Dans un communiqué publié en fin de matinée, Marion Maréchal-Le Pen a annoncé qu'à compter "de ce jour, Monsieur Loeuillet ne fait plus partie du groupe Front national au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur". Elle a également ajouté que l'élu "n'a jamais tenu ce genre de propos devant nous, qui sont intolérables". Sur le plan national, Benoît Loeuillet est "suspendu du Front national et sera convoqué très prochainement devant les instances disciplinaires du mouvement en vue de son exclusion", a déclaré pour sa part le secrétaire général du parti, Nicolas Bay. Ce dernier espère par ailleurs que l'élu aura "l'honnêteté de démissionner de son mandat de conseiller régional".

Suite à ses propos, B. Loeuillet est suspendu du Front National. Communiqué de @nicolasbayfn : https://t.co/qM1eoMqpB5 — Front National (@FN_officiel) 15 mars 2017

Une autre séquence devrait faire parler d'elle lors de la diffusion du documentaire. Elle concerne Philippe Vardon, ancien visage des identitaires niçois, lui aussi devenu conseiller régional du parti en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Lors d'un tractage, il déclare : "Ça commence à être inquiétant : tous les mecs qui me serrent la main, ils sont noirs". "Du second degré", a assuré à l'AFP un soutien de Marion Maréchal-Le Pen.