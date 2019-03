publié le 16/03/2019 à 13:30

Après la vidéo polémique de Christophe Castaner en boîte de nuit, c'est au tour de Luc Lemonnier, le maire du Havre (ex-Les Républicains), de se retrouver dans une situation délicate. Au mois de mai 2018, des "selfies" intimes de lui nu et dans une position suggestive, pris avec son téléphone portable et accompagnés d'un message insultant, ont été envoyés aux conseillers municipaux, révèle Paris Normandie.



Deux plaintes ont été déposées : une pour diffamation, et la seconde pour "diffusion de photo sans accord de la personne". De son côté, le maire explique avoir des mœurs libertines, et qu'il a pu, par le passé, envoyer des photos de lui en petite tenue pour séduire.



Et ce n'est pas un mais deux corbeaux qui ont été identifiés. La première est une femme, qui était sur la liste d'Édouard Philippe pour les élections municipales de 2014. Le second corbeau n'est autre que son mari. En garde à vue, ils ont tous les deux reconnu les faits. Les forces de l'ordre ont même retrouvé, sur les ordinateurs du couple, d'autres photos intimes de Luc Lemonnier. Pour l'instant, le couple n'a pas justifié son geste.