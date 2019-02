publié le 04/02/2019 à 17:52

Thierry Lepaon est remercié. Selon les informations de RTL, le gouvernement a décidé de fermer la délégation interministérielle à la langue française pour la cohésion sociale qui était rattachée à Matignon. Il s’agit d’un choix budgétaire. Six personnes travaillaient au quotidien sur cette mission. Une partie des compétences devrait être transférée au ministère du Travail.



En 2017, l’ancien patron de la CGT, Thierry Lepaon avait été nommé délégué interministériel à la langue française, chargé notamment de lutter contre l’illettrisme. En plein conflit des "gilets jaunes" sur la fracture territoriale et sociale, voilà un arbitrage qui risque de faire réagir. On se souvient de la première interview d’Emmanuel Macron alors ministre de l’Économie, évoquant les illettrées de l’abattoir GAD en Bretagne. Il avait dû présenter ses excuses.

En France, il y a actuellement 4,5 millions de personnes qui sont en situation illettrisme. Les 2/3 ont été scolarisées en France mais ont oublié ce qu’elles avaient appris et 3 millions ont un travail. À cela s’ajoute "l’illettrisme numérique". À l’heure où de plus en plus de démarches administratives sont dématérialisées et passent pas internet, 13 millions de français n’arrivent pas à utiliser internet. Contacté par RTL,Thierry Le Paon n’a pas souhaité réagir.