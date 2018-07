Le couple Macron convie l'ensemble du gouvernement à dîner ce mercredi

Le couple Macron et le Premier ministre lors du défilé du 14 juillet 2018.

publié le 30/07/2018 à 18:08

L'Élysée reçoit l'ensemble du gouvernement à dîner mercredi 2 août au soir. Juste avant les vacances, tous les ministres et secrétaires d'État sont conviés au palais présidentiel autour du couple Macron.



Rien n'était prévu à l'agenda officiel d'Emmanuel Macron mais les ministres et leurs conjoints sont attendus à l'Élysée à 20h30 comme le précise RMC, information confirmée par RTL. La réception aura lieu à l'avant-veille du dernier conseil des ministres de l'année et avant les vacances du chef de l'État ainsi que du gouvernement.

Un repas qui devrait être informel et ne ressemblerait pas selon le gouvernement à une réunion de crise au sujet de l'affaire Benalla. "C'est un moment convivial, la présence des conjoints va nous éviter de parler de politique", précise en effet un secrétaire d'État à RMC.

Malgré tout, la présence de l'ensemble des ministres est souhaitée et Bruno Le Maire a déplacé son déplacement à Rome afin de pouvoir être présent. L'année dernière déjà, un dîner de ce type avait été organisé le 8 août.