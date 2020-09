publié le 23/09/2020 à 18:40

La France a demandé ce mercredi 23 septembre à l'Italie de laisser accoster le navire humanitaire "Alan Kurdi", qui fait route vers Marseille faute d'avoir pu débarquer sur les côtes italiennes quelque 130 migrants secourus en Méditerranée.

Invité de RTL Soir, Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, a expliqué que c'était à l'Italie de faire accoster le bateau et non pas à la France au nom "du principe humanitaire", car le bateau est plus proche des côtes italiennes. "C'est une mauvaise idée qu'il débarque en France", a-t-il martelé. "Mais nous sommes prêts à prendre notre part et donc à accueillir un certain nombre de personnes sauvées", a concédé le membre du gouvernement.

Clément Beaune a également fustigé l'attitude de la mairie de Marseille, qui avait donné son feu vert pour que le navire accoste dans son port. " Ce n'est pas à telle ou telle mairie de faire une polémique politique avec cela et à décider d'ouvrir son port", a-t-il estimé.