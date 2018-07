publié le 30/10/2016 à 18:27

Il est des sujets dont on peut rire et d'autres pour lesquels il vaut mieux s'abstenir. Cette leçon, Laurent Wauquiez l'aura apprise à ses dépens. Vendredi 28 octobre, le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne a reçu Gérard Larcher, président du Sénat lors de sa visite en Haute-Loire.



Selon Le Progrès, qui rapporte l'anecdote, les deux élus se sont rendus au siège de la communauté de communes de Montfaucon-en-Velay. Laurent Wauquiez a pris la parole publiquement et s'est alors fendu d'une plaisanterie aux allures de compliment à l'adresse de Gérard Larcher : "S'il arrive quelque chose à François Hollande, vous seriez le nouveau président de la République, ce qui ne serait pas forcément une mauvaise affaire", a-t-il lancé, tout sourire.

Si la boutade a manifestement amusé quelques personnes présentes dans la salle, elle n'a pas vraiment fait rire les soutiens du président. Et notamment Jean-Christophe Cambadélis, qui s'est indigné sur Twitter :



Nous n'avons que mépris pour @laurentwauquiez et ses suggestions morbides sur le président @fhollande https://t.co/6EqVrFda3y — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) 30 octobre 2016

Le président par intérim des Républicains n'en est pas à sa première tentative humoristique. En 2010, il avait même été nommé pour le prix de l'humour politique après sa pique à l'encontre de Martine Aubry, la maire de Lille. "Il n'a pas fallu 35 heures à Martine Aubry pour virer sa cuti sur Georges Frêche", avait-il lancé.