publié le 30/05/2019 à 13:30

Un Algérien de 24 ans soupçonné d'avoir déposé un colis piégé qui a fait 13 blessés légers à Lyon a été interpellé lundi dans cette même ville et placé en garde à vue, ainsi que ses parents et un autre membre de sa famille.



"L'enquête se poursuit, il ne m'appartient pas de vous en dire plus sur le profil de l'individu", a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner venu à Lyon avec le secrétaire d'Etat Laurent Nuñez faire le point de l'enquête. "Rien pour l'instant n'est établi. J'appelle chacun à respecter le temps de l'enquête. Le temps n'est pas aux commentateurs mais à la police", a-t-il ajouté, alors que les motivations du suspect restent mystérieuses.

