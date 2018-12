Le ministère de l'Intérieur se dote de nouveaux lanceurs de balles de défense

et AFP

Le ministère de l'Intérieur vient de lancer un appel d'offre pour acquérir de nouveaux lanceurs de balles de défense (LBD). La dangerosité de ces armes dites "sublétales" est dénoncée par de nombreuses personnalités.



Massivement utilisées par les forces de l'ordre pendant les manifestations des "gilets jaunes" et des lycéens, ces armes ont sérieusement blessées de nombreuses personnes. Le ministère de l'Intérieur a commandé 1.730 lanceurs de balle de défense de plusieurs types (mono-coup, multi-coups à quatre et à six coups).

L'acquisition de ces lanceurs, ainsi que des matériels associés (kits armuriers), est destinée à la police et à la gendarmerie nationales.

Le 7 décembre dernier, quelque 200 personnalités, dont plusieurs députés d'opposition, avaient appelé le gouvernement à cesser "immédiatement" d'utiliser des lanceurs de balles automatiques pour réprimer les manifestations. Jacques Toubon, le Défenseur des droits, avait demandé "le retrait rapide" de ces armes en 2015.