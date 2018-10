publié le 23/10/2018 à 08:56

L'Assemblée nationale a voté, contre l'avis du gouvernement, un crédit d'impôt pour les personnes hébergeant gratuitement des réfugiés résidant en France depuis moins d'un an. L'incitation financière a été fixée à 5 euros par nuitée, dans la limite de 1.500 euros par an.



Finalement, il "ne figurera pas dans la loi de finances" qui sera adoptée définitivement pour 2019, le gouvernement y voyant "une niche fiscale". Est-ce que cela signifie qu'il existe des frondeurs au sein de La République En Marche ? "On n'a pas de frondeurs, on a des députés. Il y a deux façons de faire de la politique quand on est un député : soit on est tout seul, on pousse des idées et souvent à la fin c'est une défaite. Parce que ce n'est pas applicable", répond Amélie de Montchalin, députée REM, invitée de RTL.



Elle ajoute : ces députés sont "des lanceurs d’alerte, ils proposent des choses. Quand nous votons collectivement, là on gagne (...) La mesure est applicable, elle apporte des solutions aux Français. Mon objectif, au sein du groupe La République En Marche, c’est apporter des solutions aux Français (...) Soyons fermes ensembles sur les objectifs, soyons souples ensemble sur les moyens d'y arriver. Négocions avec le gouvernement".