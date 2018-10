publié le 25/10/2018 à 12:12

Finalement, ce sera non. Marlène Schiappa a publié sur son compte Twitter une lettre adressée aux membres du Conseil de La République En Marche, ce jeudi 25 octobre. Elle leur annonce qu'elle ne présentera pas sa candidature au poste de délégué général du mouvement.



Pressentie pour succéder à Christophe Castaner, la secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations insiste sur sa façon de "faire de la politique autrement". "Je n'ai jamais pensé que 'prendre la lumière était ma valeur ajoutée'. Ce qui m'a forgée, ce que j'aime, c'est ce débat d'idées au service de l'urgence d'agir. J'ai travaillé dans cette optique à un projet structurant que je proposerai au délégué.e général.e qui en décidera", ajoute-t-elle.

Marlène Schiappa avait pourtant assuré "réfléchir à présenter" une candidature, ce qui avait rebattu les cartes après la nomination de Philippe Grangeon pour assurer l'intérim. L'enjeu est de taille pour le futur délégué général de La République En Marche qui devra lancer la campagne des européennes de 2019 et renforcer l'ancrage territorial pour les municipales de 2020.

« Faire de la politique autrement » la preuve par trois

Ma lettre aux membres du conseil @enmarchefr ¿¿ pic.twitter.com/30Ce8MB9fO — ¿¿ MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 25 octobre 2018

Plusieurs figures du parti ont marqué leur intérêt pour en prendre la direction, et notamment les députés de Paris, Stanislas Guerini, Pierre Person et Sylvain Maillard, ou encore le député des Français de l'étranger Joachim Son-Forget. L'appel à candidatures sera formellement lancé à partir du 29 octobre et jusqu'au 14 novembre.