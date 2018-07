La montre LMM-01 d'Emmanuel Macron est victime de son succès

publié le 26/02/2018 à 16:12

La communication politique passe par tous les éléments : l'action, le verbe, l'habit et même l'accessoire. François Hollande a été moqué pendant son quinquennat pour ses cravates sempiternellement nouées de travers, Emmanuel Macron, lui, a appris la leçon. Et cela passe par sa montre.



D'abord connu comme "l'ancien banquier de la banque Rothschild", Emmanuel Macron a laissé tomber la montre Cartier qu'il portait lorsqu'il était ministre de l'Économie. L'objet, une Tank MC de la maison Cartier, est certes un classique de l'horlogerie, une marque française, mais le modèle le moins cher de la gamme coûte tout de même 6.500 euros en boutique. Aussi président que l'on soit, il serait problématique de serrer des mains avec plusieurs SMIC au poignet sans risquer des remarques désagréables. Il s'agit de ne pas répéter l'épisode malheureux du "costard" de 2016.

Une montre à 400 euros

Emmanuel Macron s'est donc tourné vers une petite entreprise : Merci. Fondée en 2009 à Paris, l'entreprise vend toute sorte de produit d’intérieur et d'article de mode. Au rayon homme : une montre, la LMM-01, neutre, simple, minimaliste. Le modèle Quartz est vendu à 230 euros et la montre mécanique à 400 euros. Un prix plus abordable, une fabrication franco-suisse... Le message politique est maîtrisé.

La montre est apparue au poignet du chef de l'État lors de son voyage officiel à Pékin en janvier 2018. Immédiatement, le succès est là et les ventes de la montre se sont envolées. Chez Merci, on avoue ne pas avoir envoyé l'objet à l'Élysée. "Quelqu'un lui a peut-être offert pour son anniversaire en décembre vu qu'il a commencé à la porter en janvier ?, expliquait Arthur Gerbi de Merci à nos confrères de BFM Business. Mais ce n'est pas nous qui la lui avons envoyée."



Le fabriquant n'a pas voulu communiquer le nombre exact de ventes mais il a promis de ne pas se lancer dans une surproduction de ce modèle désormais très demandé pour ne pas diminuer sa valeur. De son côté, Brigitte Macron arbore des montres françaises signées Michel Herbelin ou Lip. Ce dernier fabriquant, installé à Besançon, reste très apprécié du personnel politique et revient au goût du jour avec des modèles historiques. Édouard Philippe en porte une par exemple, tout comme un certain Charles de Gaulle le faisait, et dont un modèle porte désormais son nom.