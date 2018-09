"Je suis triste et en colère" explique la directrice de la Villa Médicis

07/09/2018

Un poste très convoité est sur le point de se libérer à Rome : la directrice de la Villa Médicis n'est pas reconduite. Elle vient de l'apprendre par un coup de fil du ministère de la Culture. Muriel Mayette-Holtz avait été nommée par le précédent gouvernement.



"Je suis sidérée par la manière, il me semble tout à fait dommageable d'apprendre une décision par téléphone de la part de la ministre de la Culture, de l'apprendre une semaine avant la fin de mon mandat. C'est choquant vis-à-vis de mon équipe, de l'institution et puis de mon travail", explique-t-elle au micro de RTL.

"Je suis triste et en colère. Vous savez c'est un poste qui est extrêmement envié. L'Académie de France à Rome, la Villa Médicis c'est l’institution la plus connue dans le monde entier, la plus fantasmée par mes connaissances" détaille-t-elle.

"Je comprends que l'on ait envie d'un autre projet, c'est tout à fait normal surtout pour un nouveau gouvernement qui ne m'a pas nommé mais le faire une semaine avant le renouvellement de mon mandat c'est d'une brutalité qui n'est pas tout à fait acceptable" conclut la directrice de la Villa Médicis.