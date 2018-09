publié le 02/09/2018 à 15:09

Et si la France mettait en place une dégressivité des allocations-chômage ? C'est ce qu'a plébiscité un député de la majorité, Aurélien Taché. Dans un entretien au Parisien, l'ancien corapporteur du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel expliquait son souhait d'ouvrir le débat pour les hauts revenus au nom d'une "meilleure justice sociale". "Pour ces cadres au chômage qui touchent entre 5.000 et 6.000 euros par mois, pourquoi ne pas instaurer une dégressivité à partir de six mois ou forfaitiser le revenu", détaillait-il.



Si Muriel Pénicaud estime qu'il n'y avait "aucun débat" possible sur cette question dans le passé, à cause du "chômage de masse et de l'absence de croissance et de création d'emploi", le sujet de la dégressivité des allocations-chômage pourrait prochainement revenir sur le devant de la scène.

Invité du Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI ce dimanche 2 septembre, elle explique : "On est un des rares pays d'Europe qui indemnise les demandeurs d'emploi deux ans, voire trois ans pour les seniors, sans dégressivité (...) Aujourd'hui, il y a certains partenaires sociaux qui souhaitent aborder le sujet. Nous, on a aucun tabou".

La ministre a alors rappelé que la réforme de l'assurance chômage avait deux "buts essentiels" : "lutter contre la précarité excessive" et "inciter au retour à l'emploi". Une vision également partagée par Édouard Philippe, qui avait dit qu'il n'avait "ni tabou ni présupposés" alors que plusieurs syndicats se sont insurgés contre cette mesure.