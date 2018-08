Alexis Corbière sur RTL : "L'Europe actuelle, c'est celle de monsieur Macron et de madame Merkel"

et Marie Sasin

publié le 24/08/2018 à 09:06

Jean-Luc Mélenchon veut faire des élections européennes un référendum anti-Macron. "Ce sera une des dimensions effectivement de ce scrutin", reconnaît le député Alexis Corbière. "Nous serons en lien avec d'autres listes au niveau européen, avec un réseau qui s'appelle 'Maintenant le peuple' avec beaucoup de pays, en Espagne, au Portugal".



"Nous pensons qu'en France il ne s'agit pas seulement de se laisser piéger par ce que fait le gouvernement qui dit finalement 'ne jugez pas ce que l'on fait sur le plan national, on va parler de l'Europe" avec de grands projets reliés à aucunes réalités concrètes", explique Alexis Corbière.



Le député de la Seine-Saint-Denis fait ensuite le lien entre les décisions politiques au niveau national et l'union européenne. "Ceux qui font baisser les APL au niveau national, qui casse le Code du travail au niveau national, qui remettent en cause les services publics au niveau national font la même chose au niveau européen, si vous voulez les sanctionner vous avez là un bulletin de vote, pratique, démocratique, qui peut envoyer un message à Emmanuel macron en disant 'nous n'acceptons plus cette politique injuste", souligne-t-il.



Alexis Corbière accuse le gouvernement, "brutal", selon lui, de vouloir dépolitiser le scrutin. "L'Europe actuelle, c''est l’Europe de monsieur Macron, de madame Merkel, si vous voulez sanctionner cette Europe là vous avez entre les mains un bulletin de vote", déclare le député.