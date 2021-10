L'énergie éolienne n'est-elle pas une renouvelable, comme l'affirme Marine Le Pen ?

Si elle est élue présidente en avril 2022, Marine Le Pen compte "lancer un grand chantier" pour "démonter" les éoliennes, et arrêter "toute nouvelle construction de parc éolien". Une proposition radicale, mais qui illustre l'opposition véhémente de la candidate du Rassemblement National à cette énergie.

L'éolien n'est pas une énergie "renouvelable" mais "intermittente", a assuré la députée au micro de RTL. Deux notions qui, selon elle, semble donc s'opposer. Les éoliennes sont en effet une source d'énergie intermittente : leur production dépend d'un facteur naturel, en l'espèce un vent de plus de 15 kilomètres par heure, qui ne peut être contrôlé et qui n'est pas systématique. C'est aussi le cas de l'énergie solaire avec les panneaux photovoltaïques. Néanmoins, comme le précise EDF, les éoliennes en France tournent "80% du temps".

Mais le fait pour une énergie d'être intermittente ne l'empêche pas d'être renouvelable, et l'éolien est donc bien une source d'énergie renouvelable. EDF définit l'énergie renouvelable comme étant celle qui "provient de sources que la nature renouvelle en permanence, par opposition à une énergie non renouvelable dont les stocks s'épuisent".

La question de l'intermittence de l'éolienne soulève non pas un débat sur son caractère renouvelable, mais plutôt sur la possibilité de l'employer comme source principale d'énergie. Une problématique soulevée dans une récente étude publiée dans la revue Nature, qui souligne que la capacité à dépendre de cette ressource était différente selon les endroits.