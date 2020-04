publié le 29/04/2020 à 04:43

"J’ai quitté les soins intensifs". Ce sont les mots d'Alain Vidalies ce mardi 28 avril après son opération d'urgence à la suite d'un malaise cardiaque venredi 24 avril. L'ancien ministre sous François Hollande a tenu à lui-même remercier sur Twitter les "pompiers, agents du SAMU, medecins et le personnel du service de cardiologie de Mont-de-Marsan pour leur professionnalisme et leur gentillesse".

Alain Vidalies a tenu à adresser également des remerciements pour les "messages de soutien reçus" et assuré aller "le mieux possible" compte tenu des circonstances. En effet, comme l'avait rapporté France Bleu Landes, l'ex-ministre de 69 ans avait été opéré d'urgence à Mont-de-Marsan, dans les Landes, après un malaise cardiaque vendredi 24 avril au matin.



Selon le quotidien régional, Alain Vidalies avait ressenti une douleur thoracique à son domicile alors qu'il se trouvait à son domicile de Laglorieuse, près de Mont-de-Marsan. Il avait donc dû subir une opération d'urgence. Son entourage le disait "tiré d'affaires" et son tweet rassurant de ce mardi 28 avril vient confirmer qu'il va beaucoup mieux puisqu'il est désormais sorti des soins intensifs.

J’ai quitté les soins intensifs Merci aux pompiers aux agent du SAMU aux medecins,au personnel du service de cardiologie de MtdeMarsan pour leur professionnalisme, leur gentillesse Merci pour tous vos messages de soutien Je vais le mieux possible. A bientôt — Alain Vidalies (@AVidalies) April 28, 2020