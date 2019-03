publié le 19/03/2019 à 20:53

Jérôme Cahuzac sera fixé sur son sort le 10 avril, après l'appel du parquet examiné ce mardi 19 mars pour savoir s'il est autorisé ou non à purger sa peine sous bracelet électronique. Pour l'heure, l'ancien ministre devenu paria passe l'essentiel de sa vie en Corse où il tente de se faire oublier.



Jérôme Cahuzac vit dans une maison au cœur du maquis, où toutes les habitations sont éloignées les unes des autres. Tranquillité assurée pour celui qui a posé ses valises dans le hameau du village de Pianottoli-Caldarello. Les commerçants locaux confient le voir de temps en temps mais ce n'est pas dans leurs habitudes de dévoiler des informations sur un homme qui se cache.

Loin de la capitale, il "rumine" précise un proche. Un de ses amis affirme que Jérôme Cahuzac "vit mal, vit avec son chien, ses livres et ses réflexions. C'est un ermite". L'ancien ministre du Budget profite de quelques activités comme la course, la marche ou la plongée et s'occupe de sa mère, affaiblie, qui vit dans le même village.

Il a également fait de l'humanitaire en tant que médecin mais les associations ont refusé que son nom apparaisse à cause de sa réputation jugée trop sulfureuse. Son projet de reprendre son activité est donc à ce stade mis entre parenthèses. Selon les informations de RTL, il compte devenir consultant à domicile jusqu'à la fin de sa peine.