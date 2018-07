Jérôme Cahuzac part vivre provisoirement en Guyane

publié le 03/07/2018 à 12:44

Après un long voyage achevé en pirogue à proximité de la forêt amazonienne, voilà Jérôme Cahuzac arrivé lundi 2 juillet dans ses nouveaux quartiers, à Camopi, en Guyane. Vacances ? Travail ? Nouvelle vie ? Le Point, partenaire de RTL, détaille sa mission sur place.



L'ancien ministre délégué au Budget, condamné en première instance en 2016 puis en appel en mai 2018 pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, prend le large. Jérôme Cahuzac va officier pendant un mois dans un établissement de prévention et de soins de cette ville de 2.000 habitants située à la frontière avec le Brésil.

Accompagné d'un infirmier et d'une sage-femme, il exercera comme médecin généraliste, après avoir déposé une candidature spontanée auprès du centre hospitalier Andrée-Rosemon de Cayenne quelques semaines plus tôt. L'ancien ministre sera en charge de la "bobologie", les soins courants, et devra coordonner la liaison par hélicoptère pour les cas qui nécessitent une évacuation vers Cayenne.