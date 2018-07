Jean-Yves Le Drian est l'invité de RTL

publié le 06/07/2018 à 06:33

En pleine crise migratoire, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères reviendra sur le sommet européen qui s'est tenu la semaine dernière à Bruxelles sur le sujet, et qui s'est soldé par un accord terni par de nombreuses dissensions au sujet de la conduite à adopter au sein des 28.



Sur le plan diplomatique, la situation est particulièrement tendue au Proche-Orient, notamment entre Israël et l'Iran. Une zone dans laquelle il estime qu'il y a une "fusion des théâtres de risques". L'avis du ministre sur l'attitude de Donald Trump, que ce soit dans la guerre commerciale qu'il semble avoir lancé contre d'anciens partenaires ou sur l'accord nucléaire iranien et son revirement brutal lors du dernier G7, sera particulièrement attendu.

Moins d'une semaine après une attaque "terroriste" contre des soldats français mobilisés dans le cadre de l'opération Barkhane à Gao, au Mali, Jean-Yves Le Drian évoquera également la situation de l'armée française dans la lutte contre le terrorisme islamique, en particulier dans cette région de l'Afrique si importante en la matière.



>> Une interview a suivre en direct vidéo sur RTL.fr