publié le 01/06/2018 à 18:18

Les États-Unis ont annoncé jeudi 31 mai la mise en place des taxes douanières ciblant spécifiquement leurs alliés, précipitant l'économie mondiale au bord de la guerre commerciale au moment de la tenue d'un G7 Finances au Canada. Ces droits de douane supplémentaires de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium en provenance de l'Union européenne ainsi que du Canada et du Mexique sont officiellement entrés en vigueur ce vendredi.



En portant les coups les plus acérés à l'encontre de leurs alliés, au nom de la sécurité nationale, les États-Unis ont suscité indignation et incompréhension. Au micro de RTL, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, s'est montré très critique : "Ces mesures sont brutales, inacceptables, illégales. Ce sont des applications de la loi du plus fort. Pour la France et pour les pays européens, les relations internationales ce n'est pas le Far West et pourtant, on a l'impression d'y être".

S'il voit toujours les États-Unis comme un "allié", Jean-Yves Le Drian tire la sonnette d'alarme. "On leur dit, "attention danger'. L'isolationnisme n'est pas une solution à long terme", poursuit-il.

La Commission européenne a lancé sa première riposte aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium en portant plainte vendredi à l'Organisation mondiale du commerce contre les États-Unis. "Ils sont en train de jouer un jeu dangereux", a averti la Commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, qui a annoncé le lancement de la plainte.